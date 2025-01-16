Общество

Полковник милиции в отставке скончался в Новоржевском округе

На 52-м году жизни скоропостижно скончался бывший сотрудник органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Александр Фёдоров. Он умер 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото: администрация Новоржевского округа

«Администрация Новоржевского муниципального округа, Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа выражает искренние соболезнования и сочувствие заместителю главы администрации Новоржевского муниципального округа по социальным вопросам Оксане Фёдоровой по поводу безвременной кончины супруга», - выразили соболезнования в администрации.

Родился Александр Фёдоров 31 октября 1973 года в городе Новоржеве. В 1993 году поступил на службу в органы внутренних дел.

Службу начинал с 25 января 1993 года по 31 августа 1993 года в должности милиционера ППС и занимал затем различные должности. С 1 сентября 1993 года по август 1995 года - курсант Псковской специальной средней школы милиции, с сентября 1995 года по апрель 1996 года - участковый инспектор, с апреля 1996 года по апрель 1998 года - старший участковый инспектор, с апреля 1998 года по сентябрь 2003 года - заместитель начальника милиции общественной безопасности.

В 2011 году уволен в связи с выходом на пенсию в должности начальника отдела ОВД по Новоржевскому району Псковской области в звании подполковника полиции.

Александр Федоров был награжден медалями «За безупречную службу» 3-х степеней. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно награждался благодарностями и грамотами начальника УВД, ОВД.

«Он обладал опытом работы в ОВД, хорошей юридической подготовкой, большими организаторскими способностями, исключительной ответственностью и добросовестностью», - отметили в администрации.

На протяжении всей службы являлся отличным примером для молодых сотрудников. При выходе на пенсию с 2015 года по 2024 год трудился в дежурно-диспетчерской службе Новоржевского района.

Прощание с Александром Фёдоровым состоится сегодня, 20 января, в 12.00-12.30 у дома (улица Восточная, дом №14). Затем отпевание в Храме Рождества Христова города Новоржев.