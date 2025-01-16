Общество

Нарушения выявили в работе Центра соцобслуживания Невельского района

Нарушения выявили в работе Центра социального обслуживания Невельского района в ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Счетной палате Псковской области.

«Проверкой установлены нарушения Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные знания и ошибки", утвержденного приказом Минфина России 30 декабря 2017 года №274н в части неопубликования на официальном сайте субъекта учета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основных положений учетной политики», - следует из данных проверки.

Счетная палата с целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения к ответственности должностных лиц в адрес директора Центра социального обслуживания Невельского района направила представление.