Общество

8 из 10 псковских работников осведомлены о том, сколько получают их коллеги – опрос

Если зарплата сослуживцев с аналогичным функционалом окажется больше, то женщины, скорее всего, пойдут выяснять причины у руководства, а мужчины начнут искать другие варианты трудоустройства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 77% компаний, тем не менее 8 из 10 работников предприятий (80%) в курсе того, сколько получают их коллеги, причем 37% знают о величине заработка всех своих сослуживцев, 43% — некоторых. Зарплату своего непосредственного руководителя знают 36% опрошенных.

Мужчины знают зарплаты коллег чаще женщин (83 и 77% соответственно), а псковичи в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше (83%). Наибольшую же осведомленность в этом вопросе демонстрируют те, кто получает свыше 100 тысяч рублей (88%).

В случае, если зарплата коллег с аналогичным функционалом окажется больше их зарплаты, только 27% псковичей ничего не будут делать и продолжат спокойно работать дальше. 20% пойдут за разъяснениями к руководству, 15% задумаются о поиске другой работы, каждый девятый будет требовать повышения зарплаты. Причем в подобной ситуации женщины, скорее всего, станут выяснять причины у руководства, мужчины же начнут искать другие варианты трудоустройства.

48% псковичей уже приходилось сталкиваться с тем, что сослуживцы получают больше, и чаще об этом рассказывали мужчины, чем женщины (53% против 43% соответственно). Для каждого четвертого такая информация не имела никакого значения, 24% уволились, по 15% опрошенных рассказали, что затребовали обоснований зарплатного неравенства или повышения зарплаты. Некоторые уменьшили темп работы или переложили часть своих дел на тех, кто получает больше.