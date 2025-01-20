Общество

Росгвардейцы изъяли 27 единиц оружия в Псковской области за неделю

С 13 по 19 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений, изъяли 27 единиц оружия и более 3000 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.