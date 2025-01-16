Общество

Фотофакт: Уж грелся на печке в клубе деревни Платишино Псковской области

Жительница деревни Платишино Псковской области заметила ужа, который грелся возле печи, когда пришла на работу в сельский клуб ТОС «Платишино». Об этом сообщили в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Надежда Иванова

«Пришла сегодня на работу, а там меня встречает символ года. Лежит возле печки, греется», - рассказала местная жительница Надежда Иванова.

Она рассказала, что это уже второй год, когда в клубе появляются ужи. По ее словам, в здании сельского клуба 1951 года постройки фундамент весь в дырках.

«С осени ужи зимуют под полом, а когда погода становится весенней, начинают вылезать. Будут ещё и не раз», - заключила женщина.