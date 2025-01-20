«Постскриптум»: Вызовы и угрозы 2025 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 января.
Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Год защитника Отечества и юбилей Победы – как отпразднуем?
- Вызовы и угрозы 2025 года.
- Утренний авиарейс в Москву отменен – когда возобновят?
- Добрался: первый случай гриппа зафиксирован в регионе – что за «зверь»?
- Гора родила мышь – новый старый председатель федерации футбола региона.
- Подписка о невыезде – дело Шлосберга* продолжается - комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
* Признан иноагентом по версии Минюста РФ