Общество

Настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале

Полноценная зима может наступить в феврале и в марте текущего года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«У нас по статистике и в февраль, и в март являются зимними месяцами. Поэтому то, что январь выше нормы и такой тёплый, не говорит о том, что не может прийти зимняя погода в феврале и в марте. Надеяться нужно всегда», - отметила Тала Нещадимова.

Напомним, что до -6 градусов ночью и снег прогнозируют в Псковской области 21 января.