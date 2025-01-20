Общество

Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое

В соответствии с законопроектом, разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала и вынесения решений по таким заявлениям будут сокращены с 10 до 5 рабочих дней.

По данным источников в Правительстве Российской Федерации, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки 20 января 2023 года.

С 2021 года проводится поэтапное создание и внедрение Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. В 2024 году была достигнута автоматизация полного цикла предоставления материнского капитала, пишут «Известия».

«Теперь проектом федерального закона предлагается сократить сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению с 10 до пяти рабочих дней», — сообщил он.

Сократятся также сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями, следует из пояснительной записки. На это будет отводиться 48 часов, хотя ранее срок составлял пять рабочих дней.