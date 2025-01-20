Общество

Праздник подразделений конвоирования отметили в псковском УФСИН

Свой профессиональный праздник в 26-й раз отметили сотрудники и ветераны подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

По случаю знаменательной даты на базе отдела по конвоированию в Пскове прошло торжественное построение и вручение отличившимся сотрудникам заслуженных наград. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники, проходившие в разные годы службу в отделе по конвоированию псковского УФСИН, а в настоящее время защищающие государственные интересы в зоне специальной военной операции.

С приветственным словом к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он отметил важность работы конвойной службы в деле обеспечения законности и правопорядка, славные традиции, поблагодарил сотрудников за самоотверженный труд, пожелал успехов, благополучия, мира и добра. К поздравлениям присоединились заместитель начальника ведомства Денис Красносельский, председатель региональной ветеранской организации Владимир Михайлов, приглашенные гости.

Продолжилось торжество церемонией принятия присяги, выступлением кинолога со служебной собакой, выставкой специального автотранспорта и оружия, посещением музея. Кроме этого, в честь праздника была организована полевая кухня и сладкие угощения для юных посетителей отдела по конвоированию.