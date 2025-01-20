Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»

Псковские шеф-повара и специалисты в сфере общественного питания оценят кулинарные навыки студентов 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре Пскова.
Фото: сайт псковского молодежного центра
В состав экспертов конкурса вошли:
Конкурс «Сытый студент» предоставит возможность студентам средних и высших учебных заведений, а также школьникам выпускных классов продемонстрировать свои навыки в приготовлении блюд за ограниченное время и количество ингридиентов. Помимо самого конкурса, в течение всего дня участники смогут принять участие в различных развлекательных мероприятиях, включая интерактивные площадки, джаст-денс, молодежный квиз и квартирник с караоке.
Участие бесплатно. Регистрация на мероприятия через форму. Подробнее о правилах конкурса можно прочитать в Положении.
Мероприятие организовано МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и проходит в рамках празднования Дня российского студенчества.