Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завтраки в «Гельдте»
Обследования без очередей и хамства
Итоги 2024 Псковские медиа
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
100 самых Влиятельных псковичей
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
 
 
 
ещё Общество 20.01.2025 16:080 Настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале 21.01.2025 22:000 Юных музейщиков Псковской области приглашают стать участниками смены в «Орленке» 21.01.2025 21:210 Жители Псковской области рассказали, что для них рабочее место мечты 21.01.2025 21:010 Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах 21.01.2025 20:250 Многодетным семьям Псковской области предлагают рассказать о своих традициях в Москве 21.01.2025 19:350 Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»
 
 
 
Самое популярное 15.01.2025 15:520 Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров 15.01.2025 11:352 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост 15.01.2025 11:160 Убийство помощника машиниста расследуют псковские следователи 16.01.2025 22:430 В Пскове временно перекрыт Рижский проспект 15.01.2025 12:340 Ожидавшего школьный автобус подростка сбили в псковской деревне Моглино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»

21.01.2025 19:35|ПсковКомментариев: 0

Псковские шеф-повара и специалисты в сфере общественного питания оценят кулинарные навыки студентов 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре Пскова.


Фото: сайт псковского молодежного центра

В состав экспертов конкурса вошли:

  • Евгений Васильев – бренд-шеф Хельга Групп и руководит кухней ресторанов «Хельга», Левенъ», «Элекафе», имеет квалификацию техника-технолога и пятый разряд повара.
  • Дмитрий Ерошкин – управляющий партнёр «Пространство купца Лапина».
  • Алексей Савин – главный специалист по питанию и шеф-повар ресторана «Джульетта», посвятивший свою жизнь кулинарии, также занимается выращиванием зелени, которую использует в своих блюдах и поставляет другим заведениям общественного питания.

Конкурс «Сытый студент» предоставит возможность студентам средних и высших учебных заведений, а также школьникам выпускных классов продемонстрировать свои навыки в приготовлении блюд за ограниченное время и количество ингридиентов. Помимо самого конкурса, в течение всего дня участники смогут принять участие в различных развлекательных мероприятиях, включая интерактивные площадки, джаст-денс, молодежный квиз и квартирник с караоке.

Участие бесплатно. Регистрация на мероприятия через форму. Подробнее о правилах конкурса можно прочитать в Положении.

Мероприятие организовано МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и проходит в рамках празднования Дня российского студенчества.

Теги: #день студента #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 87 человек
21.01.2025, 22:241 ООО «СитиИнвестГрупп» убирает Псков от внезапного снегопада 21.01.2025, 22:000 Юных музейщиков Псковской области приглашают стать участниками смены в «Орленке» 21.01.2025, 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025, 21:390 Об угрозе срыва путины беспокоятся рыбаки Псковской области
21.01.2025, 21:210 Жители Псковской области рассказали, что для них рабочее место мечты 21.01.2025, 21:010 Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах 21.01.2025, 20:430 К более чем 850 домам подвели газ в Псковском районе в 2024 году 21.01.2025, 20:250 Многодетным семьям Псковской области предлагают рассказать о своих традициях в Москве
21.01.2025, 20:061 Авария произошла у псковского ТРК Фьорд Плаза 21.01.2025, 19:540 Жителя Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери 21.01.2025, 19:410 Две аварии произошли одновременно в Пскове 21 января 21.01.2025, 19:350 Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»
21.01.2025, 19:210 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом. ВИДЕО 21.01.2025, 19:200 «Кузница» о тарифах на ЖКУ: сколько не платим, всё мало? ВИДЕО 21.01.2025, 19:060 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом 21.01.2025, 19:000 Как часто нужно мыть и стирать детские игрушки, ответил врач-педиатр
21.01.2025, 18:590 Председатель псковского «Яблока»: мы не голосуем против всего, что предлагается – это глупость 21.01.2025, 18:420 Пожарные спасли более двухсот голов животных при возгорании на ферме в Великолукском районе 21.01.2025, 18:400 Игорь Максимов: Всегда идет борьба между социальщиной и реальной экономикой 21.01.2025, 18:151 Реплика Константина Калиниченко: Печорская водонапорная башня
21.01.2025, 18:080 «Гайд-парк» с Артуром Гайдуком: Что 2025 год готовит псковскому «Яблоку»? ВИДЕО 21.01.2025, 17:560 Пскович получил два года лишения свободы за смертельное ДТП 21.01.2025, 17:401 Порхович предстанет перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки 21.01.2025, 17:380 При наезде Mitsubishi на опору ЛЭП в Псковском районе пострадала пожилая пассажирка 
21.01.2025, 17:360 Ремонт в котельной №20 в Пскове завершат в 2025 году 21.01.2025, 17:300 «Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение работ по ремонту «Дома связи» в Пскове 21.01.2025, 17:280 Новые животные появились в великолукской квартире, откуда забрали 5 собак и 6 кошек 21.01.2025, 17:140 Появились фото с места ДТП с опрокинувшейся Lada Kalina в Псковском районе
21.01.2025, 17:130 Псковское «Яблоко» не будет бойкотировать и пытаться сорвать муниципальные выборы 21.01.2025, 17:110 В путешествие по картинной галерее зовут псковичей 26 января 21.01.2025, 17:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 января 21.01.2025, 17:010 Псковичам рассказали, как понизить плату за электроэнергию
21.01.2025, 16:550 Воду отключат на улице Дружбы в Великих Луках 22 января 21.01.2025, 16:510 Председатель псковского «Яблока»: Мы давно разошлись с релокантами 21.01.2025, 16:260 Производство молока увеличилось на 84% в Псковском районе за 5 лет 21.01.2025, 16:230 Сбившего троих человек гдовича заключили под стражу
21.01.2025, 16:200 Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом 21.01.2025, 16:090 Сбившему трех пешеходов в Гдове грозит от 8 до 15 лет лишения свободы 21.01.2025, 16:080 Готовивший рыбу на Вечном огне в Пскове белорус предстанет перед судом 21.01.2025, 16:020 До -6 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 22 января
21.01.2025, 16:000 Приставы проведут выездной прием граждан на юге Псковской области 21.01.2025, 15:550 Сбитый автомашиной на улице Труда в Пскове подросток получил ушибы и ссадины 21.01.2025, 15:530 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 21.01.2025, 15:480 Россия увеличила экспорт молочной продукции на 19%
21.01.2025, 15:470 Водитель «Ситроена» травмирована в результате разворота «Газели» на Октябрьском проспекте Пскова 21.01.2025, 15:410 Борис Елкин о новых дорогах, светофорах и альтернативе Рижскому проспекту 21.01.2025, 15:350 Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию 21.01.2025, 15:310 Частичное погашение долга не спасло великолучанина от наказания за неуплату алиментов
21.01.2025, 15:170 За нетрезвое вождение пскович лишился кредитного автомобиля 21.01.2025, 15:150 Бывшие собственники «Дома Оглоблиной» в Пскове разобрали памятник на кирпичи  21.01.2025, 15:120 В Пыталовском районе женщина воткнула нож в спину собутыльника  21.01.2025, 15:040 На новогодних праздниках псковские туристы выбрали активный отдых – аналитики
21.01.2025, 14:560 «Дневной дозор»: Что в регионе с вывозом ТКО через год после «мусорного коллапса»? 21.01.2025, 14:490 Артур Гайдук объяснил, почему в псковском «Яблоке» не считают партию «несистемной оппозицией» 21.01.2025, 14:470 Елена Пилипенко: «Экогрупп» будет устанавливать новый тариф на свои услуги 21.01.2025, 14:410 Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование в округ
21.01.2025, 14:370 Праздник подразделений конвоирования отметили в псковском УФСИН 21.01.2025, 14:240 Псковичка лишилась свободы за оплату покупок с чужой карты 21.01.2025, 14:130 12 псковских образовательных организаций участвуют в программе догазификации 21.01.2025, 14:060 Реставрацию пяти башен окончили в Псково-Печерском монастыре
21.01.2025, 13:542 «Дневной дозор»: Нужно ли спасать русский язык от заимствований? 21.01.2025, 13:530 ИТ-холдинг Т1 расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data 21.01.2025, 13:510 Перевод котельных на газ не сразу приведет к снижению тарифа — Елена Пилипенко 21.01.2025, 13:480 Метод уничтожения раковых клеток организмом разработали китайские ученые
21.01.2025, 13:410 В 22% компаний Пскова есть правила для курящих сотрудников – опрос 21.01.2025, 13:260 Мошенники используют новые схемы для кражи личных данных через «Госуслуги» 21.01.2025, 13:210 Тонны креветок не смогли отправить в Казахстан через госграницу в Псковской области 21.01.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Тарифы на ЖКУ – сколько не платим, все мало?
21.01.2025, 13:030 Собственник «Дома Оглоблиной» в Пскове пытается исключить памятник из перечня ОКН 21.01.2025, 12:550 Мастер-классы проведут на Дне открытых дверей псковского клуба исторической реконструкции 21.01.2025, 12:500 Андрей Михеев: Промышленность региона показывает стабильный рост 21.01.2025, 12:460 Автобусный рейс по маршруту «Себеж — Москва» 21 января отменён
21.01.2025, 12:440 Кому нужно заявлять о праве на льготы по налогам, рассказали псковичам   21.01.2025, 12:390 Капитальный ремонт поликлиники завершили в Гдове 21.01.2025, 12:240 Житель Великих Лук угрожал убить свою жену, стреляя из пистолета 21.01.2025, 12:230 Новую детскую площадку установят в псковской Черехе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru