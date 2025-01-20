Общество

Шеф-повара Пскова оценят кулинарное мастерство молодёжи на конкурсе «Сытый студент»

Псковские шеф-повара и специалисты в сфере общественного питания оценят кулинарные навыки студентов 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре Пскова.



Фото: сайт псковского молодежного центра

В состав экспертов конкурса вошли:

Евгений Васильев – бренд-шеф Хельга Групп и руководит кухней ресторанов «Хельга», Левенъ», «Элекафе», имеет квалификацию техника-технолога и пятый разряд повара.

Дмитрий Ерошкин – управляющий партнёр «Пространство купца Лапина».

Алексей Савин – главный специалист по питанию и шеф-повар ресторана «Джульетта», посвятивший свою жизнь кулинарии, также занимается выращиванием зелени, которую использует в своих блюдах и поставляет другим заведениям общественного питания.

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Конкурс «Сытый студент» предоставит возможность студентам средних и высших учебных заведений, а также школьникам выпускных классов продемонстрировать свои навыки в приготовлении блюд за ограниченное время и количество ингридиентов. Помимо самого конкурса, в течение всего дня участники смогут принять участие в различных развлекательных мероприятиях, включая интерактивные площадки, джаст-денс, молодежный квиз и квартирник с караоке.

Участие бесплатно. Регистрация на мероприятия через форму. Подробнее о правилах конкурса можно прочитать в Положении.

Мероприятие организовано МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и проходит в рамках празднования Дня российского студенчества.