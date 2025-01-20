Общество

Мошенники создали фишинговые сайты с «монетами Трампа»

Мошенники используют историю с мемкоином американского президента Дональда Трампа ($Trump) как метод для кражи криптовалюты пользователей в Telegram. Они распространяют посты в группах, посвященных заработку, предлагая участвовать якобы в бесплатной раздаче токенов и эксклюзивных NFT.

Схема построена на обещаниях высокой прибыли при минимальных усилиях. Авторы публикаций заявляют, что для получения приза нужно перейти в специального бота, а затем на сайт. Там якобы раздают $900 тыс. в $Trump-токенах. На финальном этапе с пользователей требуют «верификационную плату» в размере 0,2 Ton, но обещанных подарков люди так и не получают, пишут «Известия».

«Мошенники быстро адаптируются к актуальным трендам и могут начать использовать новую криптовалюту как приманку для кражи сид-фраз от разных криптокошельков или данных Telegram-аккаунтов. Подобные схемы злоумышленников могут привести не только к финансовым потерям для пользователей, но и к утрате контроля над криптокошельком», — заявил эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.

Кроме того, злоумышленники активно создают фишинговые сайты, замаскированные под популярные криптокошельки или биржи. С 17 января специалисты компании BI.ZONE выявили регистрацию 255 доменов на новый мемкоин $Trump и 89 — на $Melania. В это число могут входить и пустые, и легитимные, и поддельные страницы, отметили они.