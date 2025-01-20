Общество

ВОЗ: Случаи передачи птичьего гриппа от человека к человеку пока не фиксируются

Вирус птичьего гриппа в настоящее время не передается между людьми, глобальный риск для общественного здравоохранения остается низким. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев.

«ВОЗ внимательно следит за сообщениями о вспышках птичьего гриппа у животных (птиц и млекопитающих) по всему миру, поскольку здоровье животных и людей тесно взаимосвязано. В настоящее время вирус не распространяется между людьми, подавляющее большинство зарегистрированных случаев заражения людей произошло в результате контакта с инфицированными животными», - отметил он.

По словам главы офиса ВОЗ в России, общая угроза для здоровья населения от циркулирующих в настоящее время вирусов птичьего гриппа незначительна. Так, текущая вирусологическая и эпидемиологическая информация указывает, что они «не приспособлены к устойчивой передаче от человека к человеку».

«В настоящее время влияние незначительно, поскольку вирусы птичьего гриппа до сих пор вызывали лишь спорадические случаи заражения людей. Риск изменится, если мы увидим передачу вируса от человека к человеку или если вирус эволюционирует и станет передаваемым от человека к человеку», - пояснил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ в РФ обратил внимание, что из зарегистрированных спорадических случаев «у большинства людей было незащищенное контактирование с инфицированными животными или средой, зараженной вирусами гриппа, и дальнейшего распространения среди контактных лиц не наблюдается». Он также добавил, что ВОЗ, ФАО и Всемирная организация по охране здоровья животных призывают к более активным действиям в сельскохозяйственном секторе: «повышению уровня биологической безопасности, тестированию и наблюдению, а также предоставлению средств индивидуальной защиты работникам ферм».

«Обращаем внимание, что это не оценка риска новой пандемии, а скорее оценка текущего риска для общественного здравоохранения», - заключил Бердыклычев.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку, пишет ТАСС.