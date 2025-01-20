Общество

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации проводит обучение курсантов на трех факультетах: артиллерийском, командном и военно-политической работы.

Курсантов зачислят на действительную военную службу, обеспечат всеми видами довольствия и разместят на территории вуза.

Студенты, окончившие 1 курс, заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Академия ежегодно предоставляет каникулы: в зимнее время – 2 недели, летом – 30 дней.

Выпускники академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С 1944 году вуз подготовил более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – 299 человек, с отличием – почти 2,5 тысячи человек.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.