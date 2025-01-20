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Общество

Круглый стол «Был город-фронт» провели псковские курсанты

22.01.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялось научное мероприятие, посвященное полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В работе круглого стола «Был город-фронт», приуроченного к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, приняли участие обучающиеся образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России 

«Ежегодно 27 января Россия отмечает День воинской славы. Блокада Ленинграда – одна из самых героических страниц отечественной истории и одновременно самая трагическая. Ей посвящено сегодняшнее научное мероприятие, которое проводится кафедрой государственно-правовых дисциплин в память о мужестве, стойкости и безграничной любви к Родине советских солдат и ленинградцев», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

В ходе работы круглого стола курсанты выступили с докладами о страшных лишениях и неимоверной стойкости жителей блокадного Ленинграда, подчеркнув, что победа советского народа в битве за Ленинград сыграла важную роль в Великой Отечественной войне и разгроме фашистских войск.

Напомним, почти 900 дней жители города находились под постоянными бомбардировками и обстрелами, терпели голод и холод. Несмотря на нечеловеческие условия ленинградцы не пали духом, выдержали и смогли прорвать блокаду 27 января 1944 года.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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