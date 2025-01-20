Общество

Путин: Страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5%, исходя из фактической инфляции за 2024 год, заявил президент Владимир Путин на первом в этом году совещании по экономическим вопросам. Запись опубликована в Telegram-канале Кремля.

Президент поручил сделать это уже в январе, пишет Коммерсантъ.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5% ... Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», — сказал Владимир Путин.