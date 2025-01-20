Общество

Выставку захваченной в ходе СВО трофейной техники посетили депутаты Собрания

Депутаты областного Собрания ознакомились с экспонатами выставки трофейной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции.В центре Пскова на открытом пространстве у здания областного Дома семьи представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Выставка открылась 8 января, за это время её посетили сотни псковичей. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов обратил внимание, что среди людей, осматривающих трофейную технику, очень много молодёжи. «Это очень важно, потому что чувство патриотизма, основанное на наших ценностях, оно закладывается вот здесь. Смотришь и понимаешь, что всё это добыто кровью, большим трудом, ценой человеческих жизней. Победу приближают люди, которые живут среди нас – наши близкие, друзья, родственники. Мы ими гордимся», - поделился эмоциями Алексей Севастьянов.

Под открытым небом выставлены танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортер М113, боевая машина пехоты Bradley, бронемашина Mastiff и другие образцы вооружения.

По мнению лидера фракции ЛДПР в областном Собрании Антона Минакова, выставка трофейной техники напоминает жителям регионов, расположенных вдали от фронта, что происходит сейчас на южных границах страны. «Это надо показывать, чтобы граждане увидели, с кем мы воюем. Страшные натовские машины с огромными пушками, которые мы видим ржавыми, раскуроченными и сгоревшими, внушают уверенность в нашей скорой победе», - высказался Антон Минаков.

Делясь впечатлениями от посещения выставки, спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что трофейная военная техника, захваченная российским военными, наглядно свидетельствует о том, что нашей стране противостоит не только Украина, но и вся мощь НАТО. «После осмотра хочется всем, чем только можно поддерживать наших бойцов, помогать им и их семьям, что мы, конечно, и стараемся делать. И, конечно, все мы ждём скорейшей победы – чтобы наши бойцы вернулись домой и эта беспощадная война наконец закончилась», - резюмировал председатель областного Собрания депутатов.