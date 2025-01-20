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Общество

Всемирный день пирога отмечают 23 января

23.01.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день пирога отмечают 23 января. Праздник, несмотря на свой международный статус, носит неофициальный характер. Согласно ряду открытых источников, его появление связано с решением американской организации, целью которой является сохранение традиций приготовления национального пирога в различных его видах. Название организации соответствует её целям и сущности: Американский Совет по пирогам.

Именно из США пришла дата 23 января, которая стала символом чествования этого популярного во всём мире кулинарного блюда. Американский Совет по пирогам уже более 30 лет спонсирует проведение Национального дня пирога, а также организует в США Национальный чемпионат по пирогам, в котором участвуют пекари разного уровня — от любителей до профессионалов.

Пирог не является национальным блюдом какого-либо конкретного народа. Благодаря разнообразию рецептов приготовления теста и начинки, а также способов выпекания, он стал популярным во многих культурах. В мире известны такие понятия, как русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и другие.

На Руси пироги всегда считались символом гостеприимства. Выпекание пирогов для женщины часто становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрируя домовитость будущей хозяйки.

Тесто для пирогов разнообразное. Оно может быть дрожжевым, бездрожжевым, слоёным, бисквитным или песочным. Форма пирогов также может быть различной: от классической до необычной, когда кулинар даёт волю своей фантазии и создаёт настоящие шедевры. Пироги могут быть открытыми, полуоткрытыми или закрытыми, а также выпекаться или жариться, пишет calend.ru.

Начинка для пирогов также разнообразна. Для сладких пирогов используются ягоды, фрукты, варенье, джем, шоколад и даже некоторые овощи. Однако существуют и сытные пироги, начинка которых не менее разнообразна. Овощи, мясо, рыба, птица, яйца и сыр в различных сочетаниях создают неповторимый вкус.

Для всех, кто хочет присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога, предлагается испечь любимый пирог дома или купить его в пекарне. Вечером, собравшись всей семьёй за столом, можно оценить вкус приготовленного или купленного пирога, запивая его чаем. Это будет лучшим способом отметить Всемирный день пирога.

Теги: #праздник #пирог
Источник: Псковская Лента Новостей
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