Ученые назвали главные астрономические события 2025 года

Этот год обещает быть особенно насыщенным удивительными астрономическими явлениями. Уже 14 января мы стали свидетелями пролета кометы ATLAS, которую можно было наблюдать невооруженным глазом. А в конце года нас ждёт настоящий «звездный ливень» - метеорный поток Геминиды. Ожидается, что интенсивность этого явления достигнет 150 метеоров в час, рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
Млечный Путь над Никольской церковью, недалеко от Мелетово. Фото Петра Митрофанова
«Небо в конце января и в феврале будет исключительное. В эти зимние вечера, в течение примерно месяца, мы одновременно сможем наблюдать все большие планеты Солнечной системы, за исключением Меркурия. Причем практически все они будут присутствовать в самом ярком своем воплощении», - сказал ученый.
Кроме того, по словам учёного, стоит отметить интересное сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать 12 августа. Угловое расстояние между ними на небе составит всего полградуса, что напомнит о Вифлеемской звезде - событии, когда, как считают учёные, диски планет совпали в одну необычно яркую светящуюся точку, пишут «Известия».
Среди других примечательных явлений - визуальное «исчезновение» колец Сатурна 23 марта, сближение Земли с Марсом и Юпитером, а также парные солнечные и лунные затмения, которые пройдут в марте и сентябре 2025 года.