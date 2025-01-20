Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Надеждой Васильевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ней итоги работы фонда в прошлом году и планы на текущий. Кто имеет право на помощь фонда? И на какую помощь? Сколько обращений поступило в фонд в прошлом году и с начала текущего? Какие у фонда есть рычаги, инструменты и механизмы решения проблем граждан? Как «Защитники Отечества» готовятся к 80-летию Победы?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.