Общество

Пять центнеров варёной колбасы вернули из Псковской области в Республику Беларусь

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозке 500 кг готовой мясной продукции (вареной колбасы), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Также было обнаружено, что транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием, необходимым для соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении мясной продукции.

В связи с выявленными нарушениями перемещение 500 кг вареной колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.