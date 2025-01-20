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Общество

Пять центнеров варёной колбасы вернули из Псковской области в Республику Беларусь

23.01.2025 13:34|ПсковКомментариев: 0

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозке 500 кг готовой мясной продукции (вареной колбасы), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Также было обнаружено, что транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием, необходимым для соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении мясной продукции.

В связи с выявленными нарушениями перемещение 500 кг вареной колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

Теги: #граница #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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