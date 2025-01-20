Общество

Почти 500 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за январь

Почти 500 обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области за январь. Об этом руководитель филиала фонда Надежда Васильева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На новогодних праздниках мы работали все выходные. Почти 500 обращений поступило в фонд "Защитники Отечества» за январь. Наши сотрудники вели прием, консультировали наших бойцов», – рассказала Надежда Васильева.

Она отметила, филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области вошел в тройку лучших отделений в стране. Итоговое совещание по результатам работы регионального филиала в 2024 году состоялось на площадке Ресурсного центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей 13 января.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны начали свою работу в июне 2023 года. Их основная задача — комплексная поддержка и персональное сопровождение семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Фонд работает по принципу одного окна.