Общество

Международный день образования празднуют 24 января

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25), 24 января было объявлено Международным днём образования (International Day of Education). Это решение было принято в знак признания роли образования в достижении мира и развития.

Проект резолюции был предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования в Брюсселе. Он получил поддержку 58 государств-членов ООН, что свидетельствует о политической воле в поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

В резолюции подчёркивается важность образования для устойчивого развития, включая повышение производительности и экономического роста, искоренение нищеты и голода, укрепление здоровья и гендерного равенства. В документе также говорится о необходимости инклюзивности и справедливости на всех уровнях образования, что позволит каждому учиться на протяжении всей жизни и вносить вклад в устойчивое развитие.

Образование — это право каждого человека, закреплённое в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. В Конвенции о правах ребёнка 1989 года также содержится положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования.

Образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем, но 244 миллиона детей и подростков не посещают школу, 617 миллионов не обладают элементарными навыками чтения и математики, а 4 миллиона детей из числа беженцев не посещают школу. Эти дети страдают от нищеты, дискриминации, вооружённых конфликтов, чрезвычайных ситуаций и последствий изменения климата.

Международный день образования призван привлечь внимание к проблеме отсутствия возможности учиться у каждого пятого ребёнка в мире. ЮНЕСКО отмечает важную роль образования и учителей в борьбе с языком ненависти, который распространяется в социальных сетях.

Недавний опрос ЮНЕСКО/IPSOS показал, что 67% пользователей сталкивались с языком ненависти в сети и 85% обеспокоены дезинформацией. Образование предоставляет возможности для обучения навыкам распознавания ненависти, воспитания уважения к разнообразию и правам человека и понимания разницы между языком ненависти и свободой выражения мнений.

Россия стремится к достижению цели устойчивого развития по обеспечению всеохватного и качественного образования для всех. Общий охват образованием в РФ составляет более 99%. Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Проект также направлен на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, пишет calend.ru.

В стране функционирует более 40 тысяч образовательных организаций, более 740 высших учебных заведений и более 650 специальностей. Для студентов существуют льготы, а иностранцам предоставляется бесплатное обучение на бюджетной основе.

Генеральная Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным и региональным организациям, организациям гражданского общества, неправительственным организациям, религиозным организациям, научным учреждениям и организациям частного сектора отмечать Международный день образования. Ключевые мероприятия по празднованию Дня поручены ЮНЕСКО.