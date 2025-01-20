Общество

День госслужащего отмечают в России 24 января

День государственного служащего — неофициальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 24 января в ряде регионов России. Инициатором учреждения этого праздника выступил в 2013 году губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв. Он отметил, что государственные служащие оказались в числе «незаслуженно забытых» в плане праздничных мероприятий.

Выбор даты 24 января обусловлен тем, что в этот день в 1722 году (по старому стилю) Пётр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи, известный как «Табель о рангах». Этот документ установил классификацию воинских, статских и придворных чинов, а также определил их соотношение по старшинству и последовательность присвоения.

Государственный служащий в современной России — это сотрудник, занятый на государственной службе, который исполняет административные, управленческие или другие профессиональные функции в рамках государственных органов или учреждений. Система государственной службы РФ включает в себя следующие виды: государственная гражданская служба, военная служба и государственная служба иных видов.

Поэтому государственные служащие работают в различных сферах, включая образование, здравоохранение, науку, культуру, безопасность, финансы и многие другие. Они могут заниматься разработкой и реализацией законов и политики, обслуживанием общественных нужд, предоставлением услуг населению. К тому же все военнослужащие также относятся к категории государственных служащих.

Но в какой бы сфере они ни работали, главная задача любого государственного служащего — обеспечение функционирования государственных институтов и реализация государственной политики. Согласно данным Минфина РФ, в России на каждые 10 тысяч граждан приходится по 163 государственных служащих (работника государственных и муниципальных органов). Это 2,4 миллиона человек, или 3,3 % от общего числа занятых в экономике, пишет calend.ru.

Государственная служба считается одним из самых стабильных и надёжных источников трудоустройства, поскольку связана с обеспечением функционирования государства и защитой прав и интересов граждан. Однако и здесь существуют свои особенности. Прежде всего, данная профессия подразумевает ответственность перед обществом и соблюдение высоких стандартов профессионализма. К тому же работники должны быть готовы к строгим требованиям, которые постоянно трансформируются и меняются в связи с насущными запросами времени, регулярной переподготовке и проверке профессиональных навыков, а также трудиться по ненормированному графику и оперативно адаптироваться в возникающих сложных ситуациях в рамках профессиональной деятельности.

Однако, несмотря на сложности, работа на государственной службе имеет свои положительные стороны и даже, по мнению ветеранов госслужбы, может быть весьма интересной и творческой.