Общество

ГОСТ на роллы и суши предложили ввести в РФ

В России рассматривают возможность введения государственного стандарта (ГОСТ) для роллов и суши. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, обратившись к главе Росстандарта Антону Шалаеву.

Депутат указывает на то, что в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью российского рынка общественного питания.

«Они пользуются большой популярностью среди граждан, что подтверждается значительным количеством предприятий, специализирующихся на японской кухне. Однако вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — отметил депутат в своем обращении.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают случаи массовых отравлений, которые происходят из-за несоблюдения санитарных норм, использования некачественных ингредиентов и отсутствия должного контроля за процессом приготовления. Эта проблема особенно актуальна в контексте того, что продукты, используемые для приготовления суши и роллов, такие как рыба, морепродукты и яйца, часто не подвергаются термической обработке, что увеличивает риск для здоровья потребителей.