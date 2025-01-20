Общество

Каждый пятый россиянин испытывает чувство вины при увольнении - опрос

Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости, пятая часть жителей России (20%) испытывает чувство вины при увольнении. При этом для половины респондентов основной причиной было ощущение, что они подводят своих коллег.

«Пять процентов опрошенных признались, что сталкивались с чувством вины после увольнения. Еще 20% (20% среди мужчин и женщин) ощутили легкую вину. В то же время 65% опрошенных отметили, что у них не было ощущения вины после ухода с работы», — говорится в данных.

В ходе опроса было выявлено, что чувство вины после увольнения чаще всего испытывали респонденты в возрасте 25-29 лет (12%), 30-34 лет (7%) и 35-39 лет (8%).

Основными причинами возникновения чувства вины у 45% респондентов было осознание того, что они подводят своих коллег, оставляя их с рабочими задачами. Ещё 37% респондентов испытывали чувство вины перед семьёй.

«Практически каждый третий (34%) испытывает вину перед начальником, а незавершенные проекты и задачи — источник беспокойства для 17% опрошенных. Лишь люди старше 45 лет чаще всего испытывают чувство вины из-за страха подвести семью и начальника. Более молодые сотрудники переживают, в первую очередь, о том, как бы не подвести коллег», — уточнили в опросе.

В исследовании, которое проводилось в январе, поучаствовали 3,5 тысячи человек со всей России.