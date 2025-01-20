Общество

В 2024 году бесплатное переобучение прошли более 118 тысяч россиян

Более 118 тысяч россиян прошли бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография» в 2024 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роструда.

«В 2024 году более 118 тысяч граждан смогли бесплатно пройти обучение и освоить новые профессии благодаря мероприятиям, реализуемым в рамках национального проекта "Демография". Наибольшей популярностью программы обучения пользовались у старшего поколения (старше 50 лет), а также у ищущих работу граждан и мам в декрете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучающиеся могли выбрать для себя подходящее направление обучения из более чем 15 тысяч образовательных программ. По итогам 2024 года наиболее востребованными стали: специалист по управлению персоналом, педагог, бухгалтер, специалист по информационным ресурсам, программист, а также рабочие специальности.

«Современный рынок труда быстро меняется, поэтому умение адаптироваться к изменениям становится ключевым качеством как для работодателя, так и для работника или соискателя. Возможность переобучения становится все более востребованной, поэтому такие программы продолжат работать и динамично развиваться дальше», - цитируют в сообщении заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

С 2025 года мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного образования для отдельных категорий граждан будут продолжены в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», входящего в состав национального проекта «Кадры». Переобучиться смогут россияне, активно ищущие работу, а также люди старших возрастов, предпенсионеры, участники СВО, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, инвалиды и отдельные категории молодежи. Запись на программу будет осуществляться на портале «Работа России», пишет ТАСС.