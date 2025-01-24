Общество

В Псковской области стартовал прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС

Стартовал прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

Представителям ТОС для участия конкурсе проектов необходимо предоставить в местную администрацию муниципального образования следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов; копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС; паспорт проекта и иные документы, относящиеся к проекту. Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 24 января до 14 февраля 2025 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 12 марта 2025 года.

Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2025 года. По вопросам участия в конкурсе проектов можно обратиться по телефонам: 299–801, 299–799 отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что совокупный бюджет конкурсов проектов ТОСов на 2025-й год составит 250 млн рублей. Из года в год территориальные общественные самоуправления получают высокую оценку на федеральном уровне. Так, в конце прошлого года пять ТОС Псковской области вошли в число лучших на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС».