Общество

В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, пишет РИА Новости.

«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента, и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — сказал Никита Чаплин.