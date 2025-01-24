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Общество

Средняя зарплата студентов в России выросла - аналитики

25.01.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Средняя зарплата, которую обещали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла по сравнению с 2023 годом на 37% - до 70 тысяч рублей, а максимальные суммы предложений доходили до 125 тысяч рублей, сообщили аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы.

«По данным за 2024 год, средняя зарплата, которую предлагали российским студентам, выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год», - выяснили эксперты hh.ru.

Доля вакансий, которые доступны молодым специалистам, составляет 12,5% - однако еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего студенческих и молодежных вакансий по итогам года было сосредоточено у работодателей Центрального и Приволжского федеральных округов, а также Москвы, пишет РИА Новости.

Около трети молодежных вакансий были в сфере административного персонала. На втором месте - розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). На третьем месте разместились несколько сфер: общепит (16%), туризм и сфера логистики (16%), а доставка (16%). Больше всего предложений о работе российские студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.

Молодые соискатели в возрасте от 14 до 24 лет также достаточно активны: по итогам за 2024 год на hh.ru было зафиксировано более 975 тысяч активных резюме от данной категории соискателей. Наиболее активна в поисках работы и подработки молодежь из Москвы (здесь сосредоточено 20% активных резюме). Примечательно, что студенты и молодежь ПФО оказались на втором месте по желанию найти работу в 2024 году – на регионы Поволжья приходится еще 17% от всего объема резюме молодых кандидатов», - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Она добавила, что сейчас наблюдается тренд на постоянное развитие. «Это подтверждают данные опроса hh.ru среди компаний: 21% планируют увеличит бюджет на обучение и переквалификацию персонала. А с другой стороны, сами работники и соискатели будут делать многое для прокачки своих навыков, карьерного трека и компетенций: о планах заниматься развитием карьеры в ходе опроса hh.ru заявили сразу 73% молодых респондентов возрасте от 18 до 24 лет, - рассказала Игнатова.

Теги: #студенчество #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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