Общество

Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, кроме того, это чревато проблемами с трудоустройством, а самое суровое последствие - уголовная ответственность, сообщили в центре финансовой экспертизы Роскачества.

«В группах в Telegram, в игровых чатах ... можно найти предложения о покупке банковских карт. ... Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. ... При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело - самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», - рассказали в центре.

Там отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания денег, полученных преступным путем. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но также есть предложения и о покупке «полного комплекта» - от пластикой карты до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от 3 тысяч до 50 тысяч рублей.

Однако, формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре финэкспертизы Роскачества. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт, пишет РИА Новости.

В Роскачестве дали совет на тот случай, если карта уже продана. «Обратитесь в банк. Сообщите, что карта попала в чужие руки, чтобы ее заблокировали и поменяли пароль в личном кабинете. Обратитесь в полицию и расскажите о своей ситуации, передайте все контакты мошенников, которые пригодятся для расследования», - уточнили там.