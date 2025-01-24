Общество

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале

Некоторым категориям граждан в феврале повысят пенсии, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год затронет всех получателей, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он напомнил, что в феврале пенсии повысят для работающих пенсионеров, которые уволились в январе. Прибавка ждет и граждан, которым в январе исполнилось 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей, пишет агентство «Прайм».

Дополнительная индексация по фактической инфляции — 9,5% вместо запланированных 7,3% будет произведена с 1 февраля для всех получателей страховых пенсий. Компенсирована будет и январская пенсия, рассчитанная еще по запланированной инфляции, заключил Виноградов.