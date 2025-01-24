Общество

Названы популярные способы кражи персональных данных мошенниками

В России популярными трендами у мошенников становятся схемы взлома учетной записи в Telegram и просьбы установить приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги.Верификация», рассказали в Почта Банке 26 января. Эксперты кредитной организации в преддверии Международного дня защиты персональных данных назвали новые схемы злоумышленников.

Они объяснили, что в случае с попыткой взлома аккаунта в мессенджере пользователю приходит сообщение от якобы технический поддержки Telegram с информацией о потенциальном взломе или входе с других устройств.

«При этом в нем содержится ссылка, по которой просят «подтвердить» легитимность текущей сессии или «защитить» персональные данные. При переходе злоумышленники получают доступ к аккаунтам клиента в «Госуслугах», банках, Telegram и прочих приложениях», — уточнили в кредитной организации.

Эксперты рекомендовали настроить двухфакторную аутентификацию при входе и проверить конфиденциальность в мессенджере. Также они посоветовали предоставить возможность писать и приглашать в группы только контактам. Если аккаунт взломали, то необходимо сбросить все активные сессии в настройках, а после поменять пароль.

«В другой схеме злоумышленники под разными предлогами просят клиентов установить приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги.Верификация». Как правило, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.). При скачивании вредоносная программа считывает информацию с банковской карты клиента и позволяет мошеннику снять деньги с помощью беспроводной передачи данных (NFC-модуля)», — объяснили в банке.

Там посоветовали не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц и ни под каким предлогом не прикладывать банковские карты к телефону, а при наличии приложений для удаленного доступа на смартфоне — удалить их.

Кроме того, эксперты напомнили, что не стоит забывать о правилах поведения в сети и быть бдительным. В частности, не переходить по фишинговым ссылкам, проверять поступающие сообщения и не сообщать никому личные данные, коды из SMS/Push-уведомлений и информацию о своих банковских картах. Для безопасного перехода на ресурсы торговых компаний и маркетплейсов лучше самостоятельно ввести их название в браузере или использовать мобильные приложения, но ни в коем случае не переходить по ссылкам из электронной почты, подчеркнули в банке, пишут «Известия».