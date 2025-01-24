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Общество

Эксперты по кибербезопасности призвали отказаться от использования SMS

26.01.2025 16:22|ПсковКомментариев: 0

Эксперты предупреждают о растущей опасности перехвата SMS-сообщений из-за отсутствия шифрования в этой устаревшей технологии. Разработанная в 1980-х годах, технология SMS, несмотря на долгую историю, становится все более уязвимой для киберпреступников. Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей перейти на зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp, обеспечивающие сквозное шифрование (E2EE). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дэн Латтимер из Semperis подчеркивает, что отсутствие шифрования в SMS делает сообщения уязвимыми для перехвата и подмены. Джон Кингстон из Ноттингемского Трентского университета называет SMS «устаревшей технологией» с уязвимостями, аналогичными электронной почте, включая фишинг и спам. Более того, SMS-сообщения могут быть перехвачены и перенаправлены.

Хотя SMS по-прежнему используется для двухфакторной аутентификации и в регионах с нестабильным интернетом, эксперты советуют использовать зашифрованные мессенджеры для конфиденциальной информации. Полный отказ от SMS не всегда практичен, но сбалансированный подход, сочетающий зашифрованные приложения с SMS в экстренных случаях, представляется оптимальным решением.

Несмотря на преимущества шифрования в мессенджерах, угрозы безопасности все еще существуют. Сачин Бхатт из CyXcel упоминает шпионское ПО, например, Pegasus, способное компрометировать даже зашифрованные приложения. Кроме того, развитие квантовых вычислений может в будущем поставить под угрозу современные методы шифрования. Дэнни Хоуэтт из CyXcel также предупреждает об опасности вредоносных программ, запрашивающих доступ к SMS для перехвата сообщений.

В заключение, эксперты сходятся во мнении: хотя SMS еще не исчезла полностью, переход на зашифрованные мессенджеры для конфиденциальной переписки крайне необходим. Пользователям рекомендуется соблюдать осторожность и использовать многофакторную аутентификацию для защиты своих данных.

Источник: Псковская Лента Новостей
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