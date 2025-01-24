Общество

Для 33% псковичей июль является лучшим отпускным месяцем — опрос

Каждый третий пскович назвал июль лучшим месяцем для отпуска. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова, работающие на территории работодателя.

Псковичи рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 33% респондентов назвали июль. В этом году идти в отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (19%) предпочитает август, 14% — сентябрь, 10% — июнь, а май и октябрь — по 7% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у псковичей — март (менее 1% респондентов).

Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы пойти чуть больше представительниц прекрасного пола (12% против 9% мужчин).

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха псковичи в возрасте от 35 до 45 лет (10%). Июль — самый популярный отпускной месяц у псковичей, в это время чаще предпочитают отдыхать горожане в возрасте до 35 лет (33%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (29%).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают псковичи с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тыс. руб. (20%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких только 6%.

Какими соображениями руководствуются экономически активные горожане, планируя отпуска? Каждый четвертый пскович (25%) в первую очередь учитывает потребности и возможности членов семьи, для 15% важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для 14% — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, 9% берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.