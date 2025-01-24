Правительство расширит перечень лечебного питания для детей с инвалидностью

Правительство Российской Федерации расширит список специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью до 116 наименований. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями председателя правительства.
Он попросил коллег в регионах строго следить за наличием такого питания, «чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве», пишет ТАСС.
Как сообщили в правительстве Российской Федерации, лечебное питание представляет собой специализированные жидкие и сухие смеси, предназначенные для детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Такое питание предоставляется бесплатно по рецепту врача.