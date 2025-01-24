Общество

Правительство расширит перечень лечебного питания для детей с инвалидностью

Правительство Российской Федерации расширит список специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью до 116 наименований. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями председателя правительства.

«Правительство регулярно пополняет перечень специализированных продуктов новыми. Более того, ранее было принято решение делать это дважды в год, чтобы оперативнее актуализировать их список и назначать детям. Сегодня расширим их до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо, оно им помогает расти и развиваться», — сказал глава кабмина.

Он попросил коллег в регионах строго следить за наличием такого питания, «чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве», пишет ТАСС.

Как сообщили в правительстве Российской Федерации, лечебное питание представляет собой специализированные жидкие и сухие смеси, предназначенные для детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Такое питание предоставляется бесплатно по рецепту врача.