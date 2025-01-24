Общество

В Псковской области выросли размеры пособий для семей с детьми

С января 2025 года был увеличен размер выплат семьям с детьми, которые осуществляет Отделение Социального фонда России по Псковской области. Это касается пособий, зависящих от величины регионального прожиточного минимума, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Фонда.

На сегодняшний день в Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 17 556 рублей, для трудоспособного населения — 19 136 рублей, для детей — 17 029 рублей. В связи с этим увеличился размер единого пособия, ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет, ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие на беременных женщин и детей

Размер единого пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, на детей от 0 до 17 лет — из регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата может составлять 50%, 75% или 100% от этой величины.

Таким образом, в 2025 году размер единого пособия беременным женщинам составляет— 9 568 рублей, 14 352 рублей, 19 136 рублей соответственно, а на детей в возрасте от 0 до 17 лет — 8 514,50 рублей, 12 771,75 рублей, 17 029 рублей.

Отметим, что единое пособие назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи, при этом среднедушевой доход не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Сегодня Отделение СФР по Псковской области предоставляет эту меру поддержки родителям более 40 тысяч детей и 470 будущим мамам.

Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет

Отделение СФР по Псковской области также осуществляет ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился в период c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. В 2025 года размер этого пособия составляет 17 029 рублей.

Получать выплату могут псковичи, если среднедушевой доход на каждого члена семьи которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

В этом году данной мерой поддержки пользуются более 900 жителей региона.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала

Размер выплаты из средств материнского капитала зависит от регионального прожиточного минимума на ребенка и с января он составляет 17 029 рублей. Для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет выплата может быть назначена на каждого из них. Сегодня ежемесячную выплату из средств маткапитала получают более 1400 псковских семей.

Все повышения Отделение Социального фонда по Псковской области осуществляет беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новых размерах. Напомним, что единое пособие, пособие на первого ребенка и ежемесячная выплата из материнского капитала перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Повышенная выплата за январь будет перечислена на банковские карты и счета получателей в начале февраля. Отделения почтовой связи доставят единое пособие согласно графику выплат с 3 по 25 февраля. Если пособие назначено впервые в январе этого года, то первая выплата поступит в течение 5 рабочих дней после принятия решения.