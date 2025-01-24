Общество

Каждый второй пскович готов повышать квалификацию как минимум раз в год – опрос

Каждый пятый пскович уверен, что в его сфере нужно проходить несколько курсов обучения за год: «Законодательство меняется, и нужно быть в курсе последних изменений, также полезно общаться с коллегами из других организаций»; «С сегодняшними темпами развития экономики и техники необходимо постоянно повышать свой уровень». К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Респондентам был задан вопрос, как часто в их профессии следует проходить профессиональное обучение.

1 из 3 опрошенных считает, что повышать квалификацию следует ежегодно. 1 из 5 достаточно совершенствовать профессиональные навыки раз в 2—3 года, 11% — раз в 4—5 лет и еще 1% псковичей — раз в 6—10 лет.

Женщины чаще мужчин говорили о том, что следует проходить несколько курсов обучения за год (22% против 15% соответственно). Много учиться готовы и псковичи моложе 35 лет (22% против 14% среди тех, кто старше 45 лет).

Среди представителей распространенных профессиональных групп совершенствовать свои профессиональные навыки несколько раз в год считают полезным аналитики (48%), врачи (33%), дизайнеры (30%) и главные бухгалтеры (29%).