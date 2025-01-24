Общество

Умер актер из сериалов «След» и «Папины дочки»

Режиссер сериалов «След» и «Красная зона», сыгравший также в проектах «Внутри убийцы» и «Папины дочки», Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет, сообщил актер и продюсер Андрей Семенов.

«Сегодня не стало Игоря Ромащенко», — написал он на своей страницы в Facebook*.

Андрей Семенов отметил совместные проекты с Ромащенко, среди которых сериалы «Зона», «След», «Пыльная работа», а также премьера 2024 года — сериал «Музыка времени».

Ромащенко прославился как актер и режиссер. Он принял участие в более чем ста проектах, среди которых «Папины дочки», «След», «Карпов», «Мент в законе», «Красная зона» и «По следу монстра». Ромащенко также работал над документальным сериалом «Следствие вели», пишет РИА Новости.

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