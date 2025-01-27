Общество

Детскую площадку установят в порховском селе Павы

Новая детская площадка появится в селе Павы Порховского муниципального округа. На нее готовы выделить 1 287 249 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Площадку обустроят на покрытии из резиновой плитки. На территории площадки установят новые скамейки и урны.

Детская игровая площадка должна представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоять из башен. К башням должны быть пристроены: горки, лаз-дуга, лестницы, дугообразный мост, ограждения моста, канат, вертикальный шест со спиралью, шест прямой, рукоход, решетка для лазания, лаз-труба наклонная.