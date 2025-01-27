Общество

Операторов обяжут блокировать звонки с подставных стационарных номеров

Операторы связи будут обязаны автоматически блокировать звонки из-за границы с подставных номеров, которые якобы принадлежат стационарным (городским) российским номерам. Это следует из поправок в закон «О связи», разработанных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Также звонок будет прерываться, если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение.

Поддельный трафик, исходящий якобы со стационарных номеров, составляет 8–10% от общего объёма мошеннических телефонных вызовов. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что звонки с поддельных прямых номеров (так называемых АВС) используются мошенниками для имитации вызовов от государственных организаций и крупных компаний, пишут «Известия».

Внутри страны эта проблема практически решена благодаря ужесточению регулирования и внедрению российскими компаниями систем противодействия мошенничеству. В настоящее время звонки злоумышленников переходят в мессенджеры. Однако для иностранных мошенников и операторов российское законодательство не является актуальным, поэтому необходимо законодательное регулирование.

Специалист по межоператорскому взаимодействию объяснил, что у мошенников, звонящих из-за границы, не будет возможности общаться со своими жертвами, используя поддельные городские номера. Такие номера, как правило, используются государственными организациями, банками и крупными компаниями, что вызывает у абонентов больше доверия, чем мобильные номера и тем более номера с незнакомыми кодами иностранных государств.