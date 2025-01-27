Общество

65% жителей области привержены здоровому образу жизни — Псковстат

65% жителей Псковской области имеют высокую и удовлетворительную приверженность здоровому образу жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате со ссылкой на результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведённого в 2024 году.

Напомним, Псковская область заняла 46 место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни в рейтинге РИА Новости. Регион по итогам 2023 года имел рейтинговый балл 64,1. По сравнению с 2022 годом он увеличился на 3,4 балла.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.