Общество

В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию

Члены комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции, сообщил глава комитета Артём Метелев.

«Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект… Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать», - сказал Метелев на круглом столе Госдумы на тему «Вейпы как угроза общественному здоровью».

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии, пишет РИА Новости.