Общество

Выпускникам школ Псковской области предлагают поступить в вуз МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области ведет набор кандидатов для поступления на бюджетной основе в образовательные учреждения высшего образования МЧС России в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Студенчество – это короткий, но увлекательный период в жизни большинства людей. Время творчества, взросления, освоения будущей профессии, обретения новых друзей. У сегодняшних старшеклассников все еще впереди. Если вы не определились с выбором, рекомендуем ознакомиться со специальностями, которые можно получить на бюджетной основе в рамках очного обучения на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России», - отметили в МЧС.

В списке обучающих программ:

обучение по специальности «Пожарная безопасность». Специалитет, очная форма обучения. Срок обучения 5 лет. (Математика – профиль, русский язык, физика/химия);

обучение по специальности «Техносферная безопасность». Бакалавриат, очная форма обучения. Срок обучения 4 года. (Математика – профиль, русский язык, физика/химия);

обучение по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Очная форма обучения. Срок обучения 5 лет. (Обществознание, русский язык, история/информатика);

Курсанты получают все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников ФПС ГПС. Период обучения засчитывается в стаж службы в ФПС ГПС.

Для получения полной информации по вопросам поступления в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России можно обращаться в отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Псковской области по адресу: