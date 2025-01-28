Общество

Присоединиться к онлайн-акции «Жизнь в нас» предлагают псковичам

Стартовал проект «Сила — в единстве. Единство — в правде». Первый этап проекта — онлайн-акция «Жизнь в нас». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, цель этой акции — выразить несогласие с любыми проявлениями геноцида.

Дети и молодежь в возрасте от 12 до 21 года из России, Беларуси и Китая могут создать работы (фотографические, графические, художественные), отражающие непоколебимость и стойкость народа, пережившего трагические события Второй мировой войны.

Важное условие - в работах нужно использовать цвета национальных флагов участников, а также изображения людей для демонстрации разнообразия в мире сегодня и победы над нацистской идеологией в период Великой Отечественной войны.

Прислать работы можно до 2 мая 2025 года по ссылке. Они будут размещены на специализированном информационном ресурсе, что обеспечит их открытость и доступность для широкой общественности.

Второй этап проекта — Межмузейный выставочный проект «Белые журавли» пройдет с 1 сентября по 30 декабря 2025 года. Выставка станет площадкой для демонстрации реальных артефактов, свидетельствующих о войне, и мультимедийные работы, созданные в рамках онлайн-акции.

Проект запущен в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также в рамках перекрестных Годов культуры Россия — Китай и осуществляется ГБУК Ростовской области «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».