Общество

Свыше 3 тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области на прошлой неделе

С 20 по 26 января выявлен 3 091 случай ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

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Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,1%. В городе Пскове зарегистрировано 1275 случаев ОРВИ, или 41,2% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрирован один случай гриппа.

«Вакцинация – лучшая защита от гриппа. На текущий момент в регионе привились 299 146 человек, что составляет 51% охвата населения. Но не стоит пренебрегать и мерами неспецифической профилактики в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ», - отметили в управлении.