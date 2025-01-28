Общество

Сократить численность персонала в 2025 году планируют 21% компаний СЗФО — опрос

Какие планы есть у компаний по изменению численности работников на 2025 год, выяснили аналитики hh.ru, которые опросили более 1,3 тысячи представителей компаний, в том числе из регионов СЗФО.

Исследование показало, что у 55% опрошенных компаний численность в этом году увеличится. При этом по сравнению с 2023 годом доля компаний, где произойдет увеличение количества персонала, упала на 7% (в 2023 году таких компаний было 62%). Также на 2% упала доля стабильных компаний, где пересмотр численности работников не планируется. С другой стороны, на 12% выросло число компаний в целом по РФ и в регионах СЗФО в частности, где в 2025 году планируется уменьшение количества работников. Таким образом, о планах сократить численность персонала в 2025 году заявили сразу 21% опрошенных компаний. Остальные затруднились ответить.

Примечательно, что чаще других о планах по сокращению персонала заявляли представители крупного бизнеса: 28% (или каждая третья опрошенная компания) с численностью персонала более тысячи человек, а также каждая четвёртая (26%) компания с численностью от 500 до 1000 человек. Реже других говорили о планах по уменьшению штата работников работодатели из малого бизнеса (лишь 17% компаний). А вот больше других планируют искать, нанимать персонал и расширяться средний бизнес: 60% компаний с численностью от 100 до 500 человек.

В отраслевом разрезе наиболее негативная картина на 2025 год в планах у работодателей из сферы финансовых технологий: сразу 40% представителей этой отрасли заявили, что в планах на 2025 год есть сокращение количества персонала. По сравнению с 2023 годом доля таких компаний выросла на 26%. На втором месте по таким планам оказались работодатели из строительной отрасли – 30%. Причем по сравнению с показателями 2023 года доля девелоперов, планирующих сокращения выросла на 9%.

На третьем месте по планам на сокращения – компании из отрасли «Услуги для бизнеса и населения» (27%). Близко к ним стоят 26% компаний из сферы добычи сырья и полезных ископаемых. А вот больше других планируют расширять штат в 2025 году ИТ-компании (73% заявили о позитивных планах).