Общество

Делегация Псковской области приняла участие в Международной конференции волонтерских организаций

Делегация Псковской области приняла участие в Международной конференции волонтерских организаций, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике региона.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике

Мероприятие объединило более 100 добровольцев из 9 стран: России, Алжира, Испании, Абхазии, Белоруссии, Бенина, Болгарии, Казахстана, Молдовы и Таджикистана.

За три дня волонтерам удалось познакомиться с памятными местами Ленинградской области, встретиться с выдающимися спикерами: председателем Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольгой Занко и руководителем Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Еленой Малышевой.

«Для меня история о блокадном Ленинграде до сих пор остаётся чем-то невероятным. Я не могу понять, как люди могли совершить геноцид против людей только потому, что они живут на своей земле и имеют определённую национальность. Очень важно, чтобы такие страшные события никогда не забывались. Все наши патриотические мероприятия должны основываться на подвиге ленинградцев, которые показали, что русский дух непобедим», - поделился волонтер Великолукского центра подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы Николай Морозов.

Ключевым событием конференции стала разработка плана и методических материалов к мероприятиям, которые пройдут в честь 80-летия Победы. Также ребята обменялись опытом с единомышленниками и представителями волонтерских организаций.

В конце исторического путешествия, на территории мемориального комплекса, посвященного памяти мирных жителей СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны, добровольцы Корпуса помогали в сопровождении памятных мероприятий.