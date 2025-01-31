Общество

В Госдуме рассказали о факторах, способных снизить будущие пенсионные выплаты

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, какие ошибки в трудовой деятельности или управлении пенсионными правами могут привести к снижению пенсионных выплат в будущем. В частности, он упомянул такие факторы, как отсутствие официального трудоустройства, получение серой зарплаты, длительные перерывы в трудовой деятельности и потерю документов, подтверждающих стаж.

«Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уменьшением пенсии, необходимо заранее учитывать ряд подводных камней и соблюдать определенные правила. Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии. Важно контролировать, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Еще одним фактором, влияющим на снижение пенсионных выплат, является заниженная серая зарплата. «Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, это снижает размер отчислений в Социальный фонд России. Итог — меньший размер пенсионных накоплений и, соответственно, уменьшенные выплаты после выхода на пенсию. Обязательно запрашивайте расчетные листки в бухгалтерии и следите за тем, чтобы вся зарплата была официальной», — предупредил депутат.

Также на размер пенсии влияют перерывы в трудовом стаже. «Любой длительный перерыв в карьере (например, из-за работы без оформления, самозанятости без уплаты страховых взносов или иных обстоятельств) может повлиять на количество пенсионных баллов и стаж. Важно минимизировать периоды без уплаты взносов в систему обязательного пенсионного страхования», — сообщил парламентарий. Свои пенсионные отчисления следует контролировать: «Проверяйте, поступают ли страховые взносы от работодателя в Социальный фонд России. Это можно делать через личный кабинет на официальном сайте соцфонда. Ошибки в начислениях лучше выявлять заблаговременно, пока еще есть возможность их исправить», — указал глава комитета Госдумы.

Еще одним неблагоприятным фактором может стать потеря документов о трудовом стаже. «Важно сохранять трудовые книжки, справки о зарплате и другие документы, подтверждающие стаж. При их отсутствии могут возникнуть сложности с назначением пенсии в полном объеме», — пояснил Гаврилов. Также при начислении пенсии могут быть неучтенные льготные периоды. «У некоторых категорий граждан есть право на дополнительные пенсионные коэффициенты или льготный стаж (например, у педагогов, медиков, шахтеров). Важно заранее проверить, учитываются ли эти периоды в расчете пенсии», — рассказал депутат.

Долги по налогам и кредитам

Сократить размер пенсии может также наличие долгов, сообщил Гаврилов. «Задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам могут привести к автоматическим удержаниям из пенсии. Например, если остались неоплаченные налоги, то ФНС может инициировать взыскание через судебных приставов, которые будут удерживать часть пенсии до полного погашения задолженности. Штрафы за административные правонарушения, такие как нарушение ПДД, неоплаченные коммунальные платежи, а также долги по исполнительным листам также могут стать основанием для списания части пенсионных выплат. В случае просроченных кредитов банк или кредитная организация может обратиться в суд, после чего пенсионные выплаты могут быть частично направлены на погашение долга», — разъяснил депутат.

Чтобы избежать потерь в будущем, важно своевременно оплачивать обязательства, проверять задолженности через налоговую службу или «Госуслуги» и оперативно решать финансовые вопросы до наступления исполнительного производства, отметил он, пишет ТАСС.

При наличии государственных наград, почетных званий, ведомственных знаков отличий, благодарностей от органов государственной власти, грамот или иных официальных наградных документов следует убедиться в соответствующих доплатах к пенсии. «Чтобы проверить правильность начислений и учет всех документов, рекомендуется обращаться в отделение Соцфонда, а также использовать онлайн-сервисы Соцфонда, где можно отследить статус рассмотрения заявки и узнать обо всех полагающихся дополнительных выплатах. В некоторых случаях может потребоваться архивный или ведомственный запрос для подтверждения статуса награждения, поэтому важно заранее уточнять все детали и не откладывать подачу документов. Знание этих тонкостей позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантирует получение максимально возможного размера пенсии без неожиданных сокращений», — заключил Сергей Гаврилов.