Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 03.02.2025 10:550 Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения 03.02.2025 10:510 В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам 03.02.2025 10:380 Школа в Усвятах празднует 180-летие 03.02.2025 10:210 Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах 03.02.2025 09:450 Только 19% псковичей поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах – опрос
 
 
 
Самое популярное 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 14:571 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Госдуме рассказали о факторах, способных снизить будущие пенсионные выплаты

03.02.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, какие ошибки в трудовой деятельности или управлении пенсионными правами могут привести к снижению пенсионных выплат в будущем. В частности, он упомянул такие факторы, как отсутствие официального трудоустройства, получение серой зарплаты, длительные перерывы в трудовой деятельности и потерю документов, подтверждающих стаж.

Забывчивых пенсионеров предлагают не лишать положенных им выплат : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уменьшением пенсии, необходимо заранее учитывать ряд подводных камней и соблюдать определенные правила. Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии. Важно контролировать, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Еще одним фактором, влияющим на снижение пенсионных выплат, является заниженная серая зарплата. «Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, это снижает размер отчислений в Социальный фонд России. Итог — меньший размер пенсионных накоплений и, соответственно, уменьшенные выплаты после выхода на пенсию. Обязательно запрашивайте расчетные листки в бухгалтерии и следите за тем, чтобы вся зарплата была официальной», — предупредил депутат.

Также на размер пенсии влияют перерывы в трудовом стаже. «Любой длительный перерыв в карьере (например, из-за работы без оформления, самозанятости без уплаты страховых взносов или иных обстоятельств) может повлиять на количество пенсионных баллов и стаж. Важно минимизировать периоды без уплаты взносов в систему обязательного пенсионного страхования», — сообщил парламентарий. Свои пенсионные отчисления следует контролировать: «Проверяйте, поступают ли страховые взносы от работодателя в Социальный фонд России. Это можно делать через личный кабинет на официальном сайте соцфонда. Ошибки в начислениях лучше выявлять заблаговременно, пока еще есть возможность их исправить», — указал глава комитета Госдумы.

Еще одним неблагоприятным фактором может стать потеря документов о трудовом стаже. «Важно сохранять трудовые книжки, справки о зарплате и другие документы, подтверждающие стаж. При их отсутствии могут возникнуть сложности с назначением пенсии в полном объеме», — пояснил Гаврилов. Также при начислении пенсии могут быть неучтенные льготные периоды. «У некоторых категорий граждан есть право на дополнительные пенсионные коэффициенты или льготный стаж (например, у педагогов, медиков, шахтеров). Важно заранее проверить, учитываются ли эти периоды в расчете пенсии», — рассказал депутат.

Долги по налогам и кредитам

Сократить размер пенсии может также наличие долгов, сообщил Гаврилов. «Задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам могут привести к автоматическим удержаниям из пенсии. Например, если остались неоплаченные налоги, то ФНС может инициировать взыскание через судебных приставов, которые будут удерживать часть пенсии до полного погашения задолженности. Штрафы за административные правонарушения, такие как нарушение ПДД, неоплаченные коммунальные платежи, а также долги по исполнительным листам также могут стать основанием для списания части пенсионных выплат. В случае просроченных кредитов банк или кредитная организация может обратиться в суд, после чего пенсионные выплаты могут быть частично направлены на погашение долга», — разъяснил депутат.

Чтобы избежать потерь в будущем, важно своевременно оплачивать обязательства, проверять задолженности через налоговую службу или «Госуслуги» и оперативно решать финансовые вопросы до наступления исполнительного производства, отметил он, пишет ТАСС.

При наличии государственных наград, почетных званий, ведомственных знаков отличий, благодарностей от органов государственной власти, грамот или иных официальных наградных документов следует убедиться в соответствующих доплатах к пенсии. «Чтобы проверить правильность начислений и учет всех документов, рекомендуется обращаться в отделение Соцфонда, а также использовать онлайн-сервисы Соцфонда, где можно отследить статус рассмотрения заявки и узнать обо всех полагающихся дополнительных выплатах. В некоторых случаях может потребоваться архивный или ведомственный запрос для подтверждения статуса награждения, поэтому важно заранее уточнять все детали и не откладывать подачу документов. Знание этих тонкостей позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантирует получение максимально возможного размера пенсии без неожиданных сокращений», — заключил Сергей Гаврилов. 

Теги: #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 122 человека
03.02.2025, 10:550 Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения 03.02.2025, 10:510 В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам 03.02.2025, 10:380 Школа в Усвятах празднует 180-летие 03.02.2025, 10:330 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора
03.02.2025, 10:210 Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах 03.02.2025, 10:180 Украинца задержали в Псковской области при попытке пересечь границу через лес 03.02.2025, 10:130 «Дневной дозор»: Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом? 03.02.2025, 10:080 Некоторые объекты псковского музея не работают 3 февраля
03.02.2025, 09:510 Песня The Beatles вновь получила «Грэмми» 03.02.2025, 09:500 Жилой дом горел в великолукской деревне Клинцево 03.02.2025, 09:450 Только 19% псковичей поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах – опрос 03.02.2025, 09:290 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках
03.02.2025, 09:200 В Госдуме рассказали о факторах, способных снизить будущие пенсионные выплаты 03.02.2025, 09:000 Компания из Псковской области вошла в число лидеров рейтинга работодателей России 2024 года 03.02.2025, 08:400 Власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей 03.02.2025, 08:200 Регулирование рынка рассрочки в РФ начнется с покупок от 60 тысяч рублей
03.02.2025, 08:000 Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России вырос до 35% 03.02.2025, 07:300 Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля 03.02.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой празднуют 3 февраля 02.02.2025, 22:220 Пенсионер в серо-синей куртке пропал в Пскове
02.02.2025, 22:000 Мошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon 02.02.2025, 21:400 Техосмотр в России cнова вырастет в цене 02.02.2025, 21:200 Эксперт заявил, что российские технологии ИИ занимают лидирующую позицию в мире 02.02.2025, 21:000 Дом сгорел изнутри в Великолукском районе
02.02.2025, 20:400 Пять человек погибли в Псковской области из-за пожаров за первый месяц 2025 года 02.02.2025, 20:190 Авария произошла у кафе «Берёзка» в Пскове 02.02.2025, 20:000 Псковские каратисты приняли участие в открытом турнире в Новосокольниках 02.02.2025, 19:400 В молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» пройдёт беседа с заведующей кафедрой теологии ПсковГУ Мариной Манойловой
02.02.2025, 19:200 Фестиваль «Деревня» вновь состоится в Псковской области в 2025 году 02.02.2025, 19:000 55 тысяч человек посетили народные гулянья в Пскове в январе 02.02.2025, 18:400 191,5 гектаров просек ЛЭП планируется расчистить в Новоржевском муниципальном округе 02.02.2025, 18:230 Хиты группы «Кино» звучат сегодня на сцене Псковской филармонии. ВИДЕО
02.02.2025, 18:020 Почти на 20% увеличился объём производства пищевой продукции в Псковской области 02.02.2025, 17:400 Стали известны отрасли-лидеры по росту предложения зарплат 02.02.2025, 17:200 Представители Псковского облсовпрофа побывали на форуме молодых педагогов в Петрозаводске 02.02.2025, 17:000 Пскович занял второе место в первенстве СЗФО по лыжным гонкам
02.02.2025, 16:420 Синоптики прогнозируют раннее наступление лета в 2025 году 02.02.2025, 16:200 В настоящее время в России нелегально находятся почти 700 тысяч человек 02.02.2025, 16:000 Александр Дюков вновь переизбран президентом Российского футбольного союза 02.02.2025, 15:400 ФСБ рассекретила архивные данные о ходе Сталинградской битвы
02.02.2025, 15:200 В Пскове и Великих Луках специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели приёмы граждан 02.02.2025, 15:000 Специалист Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о воздействии психоактивных веществ на детский организм 02.02.2025, 14:400 Плановое отключение электроэнергии будет проходить в Дновском районе с 3 по 7 февраля 02.02.2025, 14:201 Российские учителя заявили, что им необходима возможность ставить детям оценки за поведение
02.02.2025, 14:000 Облачная погода и до - 5 градусов ожидаются на территории Псковской области 3 февраля 02.02.2025, 13:401 Группы псковских детей будут отправлять на экскурсии в центральный парк ВС РФ «Патриот» 02.02.2025, 13:200 Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет 02.02.2025, 13:010 За сутки водолазы подняли со дна у причала в Анапе 1350 кг мазута
02.02.2025, 12:400 Юбилейный 140-й забег «5 вёрст» прошёл в Пскове 02.02.2025, 12:200 Коммунальные службы в Великих Луках занялись уборкой снега 02.02.2025, 12:000 Из-за аварии на сетях пропало электричество в районе Шабаны города Пскова 02.02.2025, 11:400 Эксперты рассказали, как пережить недостаток солнца зимой
02.02.2025, 11:200 Псковичи пересматривают свои планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море 02.02.2025, 11:000 Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана 02.02.2025, 10:400 Ведущий программы ПЛН FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе 02.02.2025, 10:200 Соревнования по настольному теннису среди полицейских прошли в Пскове
02.02.2025, 10:000 Семьи в России переплачивают более 20% при ежемесячной аренде жилья 02.02.2025, 09:400 Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в соборном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве 02.02.2025, 09:200 Россия увеличила импорт фруктов и орехов из Грузии до рекордных значений 02.02.2025, 09:002 День разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве отмечают 2 февраля
01.02.2025, 22:571 Мединский может сменить экс-псковича Иванова на посту председателя Союза писателей России 01.02.2025, 22:310 Грузовик «догнал» легковой автомобиль на перекрестке Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 01.02.2025, 22:000 В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram 01.02.2025, 21:400 Продолжаются поиски псковича с татуировкой на руке
01.02.2025, 21:200 Более 700 тысяч перевели мошенникам жители Псковской области 01.02.2025, 21:000 Японский Новый год в псковском музее. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.02.2025, 20:360 Актер из «Убойной силы» Виктор Семеновский умер на 82-м году жизни 01.02.2025, 20:190 Гололедица и снег ожидаются в Псковской области 2 февраля
01.02.2025, 19:560 Жителям Себежского района напомнили о пожарной безопасности 01.02.2025, 19:400 В Пскове открылась выставка урбанистических пейзажей, «с которыми хочется обниматься» 01.02.2025, 19:200 Смертельная авария произошла на трассе «Псков» в Лужском районе 01.02.2025, 19:002 Интерактив: Поштучные бананы
01.02.2025, 18:420 К разработке проекта реставрации планируют приступить арендаторы усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово 01.02.2025, 18:170 Более 450 пожилых людей получили помощь от псковского реготделения центра «Помощь рядом» 01.02.2025, 18:000 День работника лифтового хозяйства в России празднуют 1 февраля 01.02.2025, 17:400 Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru