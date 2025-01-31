Общество

Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах

Тренировочные полеты квадрокоптера запланировали 3 февраля с 11:00 до 14:00 в Бежаницком муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Полеты будут проводить над территорией производственной базы «Восточные электрические сети». Параметры маршрута: периметр базы ПО на высоте 50 метров.

Напомним, в Псковской области введен запрет на использование беспилотных гражданских воздушных судов за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых в установленном законодательном порядке.