Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах

Тренировочные полеты квадрокоптера запланировали 3 февраля с 11:00 до 14:00 в Бежаницком муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Полеты будут проводить над территорией производственной базы «Восточные электрические сети». Параметры маршрута: периметр базы ПО на высоте 50 метров.
Напомним, в Псковской области введен запрет на использование беспилотных гражданских воздушных судов за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых в установленном законодательном порядке.