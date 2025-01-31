Общество

Первую фазу клинических испытаний прошла вакцина от аллергии на березу

Вакцина от аллергии на пыльцу березы - совместная разработка компании «Генериум» и Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) - прошла первый этап клинических исследований, сообщил журналистам вице-президент компании «Генериум» Дмитрий Кудлай в Новосибирске в понедельник.

«Это рекомбинантная вакцина, завершена первая фаза исследований, сейчас готовимся ко второй фазе, в том числе к активной фазе поллинации, когда будет сезон цветения, это важный этап», - сказал он, уточнив, что вторая и третья фаза клинических испытаний будут объединены.

Предварительные данные по итогам клинических испытаний могут быть представлены уже в августе 2025 года на Всемирном иммунологическом конгрессе в Австрии.

«Для перспективного внедрения у нас останется около года - полутора», - отметил Кудлай.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы ожидают в конце 2025 года, пишет «Интерфакс».

Со ссылкой на результаты предшествующих экспериментов она отмечала, что «это абсолютно рабочая, высокоэффективная вакцина, аналогов в мире не имеет».

Препарат предназначен для тех, у кого уже есть аллергия на пыльцу раннецветущих деревьев.

Курс вакцинации предполагает предсезонный курс (3-5 инъекций) в первый год терапии и до двух инъекций перед следующими сезонами цветения березы. Вакцина индуцирует выработку специфических антител, блокирующих связывание IgE-антител пациента с аллергенными белками пыльцы березы и яблони.